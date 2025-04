Incroyable : Lionel Messi pourrait... bloquer la venue de Kevin De Bruyne et privilégier un ami proche

La destination de Kevin De Bruyne la saison prochaine reste un mystère. L'Arabie Saoudite tente de le séduire, mais la MLS a des arguments et l'Inter Miami a été cité comme destination potentielle... mais, il y a un "mais".

Où évoluera Kevin De Bruyne la saison prochaine ? Depuis l'annonce attendue de son départ de Manchester City en fin de saison, le Diable Rouge ne manque pas de prétendants annoncés. On sait depuis longtemps que l'Arabie Saoudite rêve d'en faire sa nouvelle star ; le Neom SC, club de la ville futuriste qui doit sortir de terre dans le cadre du projet The Line, aimerait s'offrir ses services.

Dans un registre plus léger, le Vfl Wolfsbourg a tenté une approche humoristique sur ses réseaux en essayant de toucher la corde nostalgique du joueur. Mais il y a peu de chances que Kevin De Bruyne reste en Europe, où le rythme des matchs et des compétitions européennes prélève un lourd tribut sur son corps.

La Major League Soccer est la destination la plus souvent évoquée : la franchise de San Diego, lancée cette saison (et où évolue notamment Anders Dreyer), a été citée. Mais cette semaine, une nouvelle destination potentielle est apparue : l'Inter Miami, l'ambitieuse franchise de David Beckham, qui a frappé le plus grand coup de l'histoire de la MLS en signant Lionel Messi l'année passée.

Et si Messi ne voulait pas de KDB ?

De Bruyne n'y serait presque qu'une star parmi d'autres, entouré de Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ou encore Sergio Busquets. Cela impliquerait que dans un premier temps, il doive accepter un salaire assez "modeste" pour un joueur de son calibre (lire ici).

Mais cela pourrait ne pas être la seule pierre d'achoppement de ce transfert. The Sun révèle en effet une information surprenante : ce serait Lionel Messi lui-même qui souhaiterait que l'Inter Miami privilégie une autre piste. Une piste très personnelle, puisqu'il aimerait convaincre sa direction de signer son ami et coéquipier en sélection Angel Di Maria.

Di Maria, 37 ans, revit au Benfica avec 15 buts en 35 matchs cette saison. Mais une dernière pige outre-Atlantique aux côtés de son ami Messi semble plausible et, soyons honnêtes, l'Inter Miami ressemble depuis longtemps déjà au "FC Messi & Friends", avec les venues d'Alba, Busquets et Suarez, ses anciens équipiers du FC Barcelone. De Bruyne en fera-t-il les frais ?