Un consultant belge craint le pire pour le Bayern Munich de Kompany : "Désolé Vincent, mais j'ai peur"

Le Bayern Munich, coaché par Vincent Kompany, reçoit ce soir l'Inter Milan dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Champions League. Une magnifique affiche qui provoque des doutes.

C'est le rêve de chaque club qui y participe chaque année : soulever la Coupe aux grandes oreilles. Cette année, la finale se déroule à l'Allianz Arena, le stade du Bayern Munich. Quoi de mieux que de remporter cette compétition mythique sur son propre terrain ? C'est évidemment le souhait de Vincent Kompany et des Bavarois.

Cependant pour y parvenir, il va falloir se frotter aux meilleures équipes d'Europe. Notamment ce soir face à l'Inter Milan, champion d'Italie en titre. Ce match sera la phase aller des quarts de finale et il n'est pas évident de pronostiquer un vainqueur, ni même l'équipe qui se qualifiera en demi-finale.

Marc Degryse, ancien Diable Rouge et actuellement consultant émet des doutes envers la qualification du groupe de Kompany. "Désolé Vincent, mais j'ai peur" écrit-il dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. Il poursuit : "J'espère me tromper mais il y a souvent des surprises et l'Inter a des armes pour déjouer le Bayern. En terme de football, le style du Bayern m'attire plus mais en champion d'Italie en titre, l'Inter sait comment aborder ces rencontres."

Il est clair que la bande à Inzaghi a montré du potentiel tout au long de la compétition. Un petit but encaissé en "phase de groupe", une qualification 4-1 au cumulé face à Feyenoord et en championnat ils sont une nouvelle fois leader pour le moment. Sans oublier leur duo d'attaquant, Thuram-Martinez qui cumule 25 buts en championnat et 9 en Ligue des Champions. Une stat qui met en alerte Marc Degryse : "Quand on connait la qualité des attaquants de l'Inter et les soucis que comptent parfois le Bayern en défense, je me permets d'émettre quelques doutes."

Malgré tout, le consultant souhaite le meilleur à notre compatriote. "Il le mériterait, une finale de Ligue des Champions à la maison c'est le rêve. Ça va être dur et l'Inter sera une belle opposition. Je le lui souhaite mais j'ai peur" conclut-il.