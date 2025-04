Le déni du "capitaine" Aiden O'Neill, symbole de la raison pour laquelle ce Standard-là ne peut pas gagner les Europe Play-Offs

Au Standard, un club où les valeurs d'envie et de courage sont encore plus fortes qu'ailleurs, un capitaine se doit se savoir sonner la révolte. Quand Aiden O'Neill parle d'une équipe qui a "tout tenté" pour revenir dans le choc wallon, les fans liégeois désespèrent donc logiquement.

Pour les supporters du Standard, les Europe Play-Offs sont toujours un moment compliqué à passer. Les Rouches n'ont plus gagné dans cette mini-compétition depuis... 22 matchs et viennent de commencer celle-ci avec un maigre 1/6.

Accrochés par Malines lors de la première journée, les joueurs d'Ivan Leko ont été battus à Charleroi dimanche soir, au terme d'une rencontre lors de laquelle ils n'ont absolument rien montré. Martin Delavallée a été alerté par Andréas Hountondji en première période... puis n'a plus rien eu à faire, même quand les Zèbres étaient devant au marquoir.

Le Standard insipide dans un choc wallon, ça ne peut pas être possible...

Le Matricule 16 a voulu défendre et rester solide mais a concédé le seul but de la partie en infériorité numérique après la blessure de Nathan Ngoy, alors que Boli Bolingoli n'était pas encore prêt à faire son entrée. Offensivement, le Standard "a eu la possession en seconde période", dixit un Leko qui n'a techniquement pas tort puisque ses Rouches y comptaient... 53 % de possession, contre 37 % dans le premier acte. Ils n'ont cependant rien montré : un seul tir cadré en 90 minutes.

Une performance inacceptable dans un match aussi important que le choc wallon. Ivan Leko parle généralement d'une grinta, d'une mentalité et d'une envie absolument invisibles au Mambourg, dimanche soir. Ce n'est même pas encore le plus inquiétant, car le discours du capitaine Aiden O'Neill l'était encore plus en zone mixte, lui qui est supposé porter haut les valeurs du club.

... et pourtant, son capitaine ne semble pas trop inquiet

"Nous avons eu plusieurs occasions. C’est dommage de prendre un but en infériorité numérique. Le match a été compliqué, ça arrive à tout le monde de souffrir. L’équipe a tout mis en œuvre pour égaliser, en se forgeant de petites opportunités. Cela n’a pas fonctionné. À nous de rebondir au plus vite, car nous pouvons encore gagner les Europe Play-offs."

Le Standard n'avait plus perdu au Mambourg depuis cinq ans, n'a pratiquement pas pénétré le rectangle de Charleroi et n'a affiché aucun sentiment de révolte. Le capitaine, de son côté, semblait assez satisfait de ce qu'il a vu.

Au Standard, un club qui a connu des capitaines particulièrement hargneux et à l'ADN Rouche bien ancrée, les supporters sont devenus fous en lisant cette déclaration dans la presse, lundi matin. Et sincèrement, on ne peut pas leur donner tort, d'autant que sur le terrain, ce dit "capitaine" n'impressionne pas vraiment par ses performances.