Ça se débloque pour l'un des trois joueurs de Séville prêtés à Anderlecht : il devrait prolonger au Lotto Park !

Si Anderlecht est toujours en discussions avec Thomas Delaney et Ludwig Augustinsson, les Mauves devraient valider la prolongation du troisième joueur prêté par le FC Séville : Federico Gattoni.

On vous l'écrivait, le Sporting d'Anderlecht est, actuellement, en grandes négociations avec le FC Séville. En effet, trois joueurs appartenant au club andalou ont été prêtés à Bruxelles cette saison : Thomas Delaney, Ludwig Augustinsson et Federico Gattoni.

Il y a plusieurs semaines de cela, la presse espagnole annonçait que les dossiers Thomas Delaney et Ludwig Augustinsson étaient en bonne voie. Les discussions avançaient bien entre le RSC Anderlecht et le FC Séville, les montants de 1.5 million d'euros pour Delaney et 2.5 millions d'euros pour Augustinsson étaient même évoqués.

Cependant, mauvaise nouvelle ce vendredi pour les supporters du RSCA : les discussions se compliqueraient, non pas entre les clubs, mais bien au niveau des joueurs, qui auraient des exigences salariales trop élevées. Si l'optimiste reste de mise, le Sporting vient d'avoir un sérieux coup d'arrêt sur ces dossiers.

Federico Gattoni à Anderlecht une saison supplémentaire ?

Le moment, peut-être idéal, pour relancer celui de Federico Gattoni, également prêté par Séville. Selon les informations du Belang van Limburg, Anderlecht aimerait louer, à nouveau, l'Argentin aux dix apparitions en match officiel, cette saison.

Le média du nord du pays poursuit : le joueur voudrait rester une année supplémentaire à Anderlecht, et le FC Séville serait prêt à collaborer pour le prêter à nouveau. Sur ce dossier, peu de doutes : Federico Gattoni devrait encore être sous les ordres de Brian Riemer la saison prochaine.