Le premier obstacle des Diables à l'Euro connait les joueurs belges depuis de longues saisons : "On ne doit pas en avoir peur"

La Belgique affrontera la Slovaquie à l'occasion de son premier match à l'Euro lundi.

Martin Dubravka sera-t-il le premier à encaisser un but des Diables Rouges lors de cet Euro ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra prendre le portier slovaque à défaut pour démarrer du bon pied dans la compétition.

A 35 ans, le gardien de Newcastle compte 156 matchs en Premier League. Il croise donc depuis plusieurs saisons quelques cadres de l'équipe belge.

A commencer par un certain Kevin De Bruyne : "C’est un génie. On ne sait jamais ce qu’il va faire sur le terrain. Pour moi, c’est certainement l’un des meilleurs joueurs du monde. Il voit le football différemment. Il arrive à réaliser des passes que personne d’autre ne voit. Peu de footballeurs ont les mêmes aptitudes que lui" déclare-t-il, dans des propos relayés par la fédération slovaque.

La Slovaquie attend beaucoup du match face aux Diables Rouges

Dubravka risque d'être également sollicité par Romelu Lukaku mais ne veut pas faire une fixette sur Big Rom : " On doit faire abstraction du fait que c’est Lukaku. Je ne vais pas me préparer à l’affronter lui en particulier. Je vais me préparer pour chaque joueur belge de la même manière. Ils ont une équipe remplie de stars, qui ont des qualités individuelles incroyables".

Des propos élogieux mais qui ne témoignent pas d'un trop plein de respect pour autant : "On ne doit pas avoir peur des Belges. C’est un autre type de compétition. J’ai déjà joué contre de nombreuses stars belges par le passé. Notre avantage sur eux sera certainement le collectif. Cependant, seul le déroulement du match déterminera si nous sommes en forme".