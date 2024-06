Qui pour assister Ivan Leko ? Le Standard face à une grande décision

Le Standard a vécu une saison cauchemardesque. Malgré le changement de coach, les Rouches ont enchaîné les résultats décevants.

Le Standard de Liège a récemment clôturé l'une des pires saisons de son Histoire récente. Les Rouches ont d'abord déçu sous Carl Hoefkens.

L'ancien entraîneur du Club de Bruges n'est pas parvenu à trouver la bonne recette. Les résultats n'ont pas du tout suivi. La direction a alors décidé de se séparer d'Hoefkens le 31 décembre dernier.

Standard : qui pour assister Ivan Leko la saison prochaine ?

Place alors à un coach qui connait bien le championnat belge : Ivan Leko. Mais sous le Croate, rien ne s'est arrangé. Voire pire. Leko n'a lui non plus pas trouvé la bonne formule alors que le club connaissait, de plus, bien des remous en interne.

Malgré ses nombreux coups de sang devant la presse et face aux joueurs, Leko a de grandes chances de rester au Standard. Il a en tout cas manifesté sa volonté de s'inscrire dans la durée chez les Rouches.

Pour l'assister, selon Sudinfo, cela devrait encore être José Jeunechamps. L'ancien entraîneur de Seraing avait pourtant été approché par Westerlo. Jérémy Taravel pourrait d'ailleurs rejoindre le staff.