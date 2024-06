La Suisse et l'Ecosse se quittent dos à dos dans un match très serré

L'Ecosse et la Suisse s'affrontaient ce mercredi soir dans le cadre de la deuxième journée des poules de l'Euro.

Balayée par l'Allemagne (5-1) en ouverture, l'Ecosse voulait à tout prix réaliser un résultat ce mercredi face à la Suisse. Les Hélvètes ont remporté leur premier match face à la Hongrie et avaient pris une très belle option sur la qualification en 8e de finales.

Dans les rangs écossais, on retrouvait le défenseur central Jack Hendry, passé par le KV Ostende puis le Club de Bruges. L'ancien du Beerschot Lawrence Shankland est monté au jeu en fin de match.

Les débats sont équilibrés en début de match. C'est l'Ecosse qui prend l'avantage via Mc Tominay, dont la frappe est déviée par Schar dans le but (1-0, 13e).

Poussifs, les Suisses ne développent pas un très beau jeu mais parviennent à égaliser. Sur une passe en retrait complètement ratée, Shaqiri reprend en un temps depuis l'extérieur du rectangle et envoie le ballon en pleine lucarne d'une frappe magnifique (26e, 1-1).

© photonews

La Suisse aura ensuite les occasions de passer devant, via Ndoye (32e), qui verra ensuite un but refusé pour une position de hors-jeu. Xhaka forcera également Gunn à l'arrêt.

La seconde mi-temps est très disputée. Gunn a à nouveau des arrêts devant Vargas (56e) et Ndoye (58e). Hanley touche le poteau de Sommer (67e).

En fin de match, Embolo pense marquer le but de la victoire pour la Suisse mais est signalé en position de hors-jeu.

L'Allemagne, avec 6 points, est en tête du groupe A est déjà qualifiée. La Suisse est 2e avec 4 points. Les matchs de la dernière journée, entre la Suisse et l'Allemagne, et entre l'Ecosse et la Hongrie, seront indéniablement à suivre de très près !