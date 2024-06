Ligue des Nations : la Belgique n'accueillera pas Israël... en Belgique

Les deux rencontres face à Israël en Ligue des Nations seront entourées de mesures très strictes de sécurité.

La double confrontation qui attend les Diables Rouges avec Israël en Ligue des Nations devrait être délocalisée pour raisons de sécurité.

Alors que la rencontre à l'extérieur le sera sans surprise (en Hongrie), c'est celle à domicile prévue le 6 septembre qui de manière surprenante devrait être jouée hors de nos frontières. Comme nous l'évoquions le 10 juin (lire ici), la rencontre "à domicile" de nos Diables pourrait se jouer à Budapest, comme les autres rencontres d'Israël.

La Ville de Bruxelles a indiqué via communiqué classer cette rencontre "à haut risque" vu le contexte actuel du conflit israélo-palestinien, et estime son organisation "impossible sur son territoire", s'attendant notamment à d'importantes manifestations et contre-manifestations :

"Après une analyse consciencieuse et approfondie, force est de constater que l'annonce de la tenue d'un tel match dans notre capitale, en cette période particulièrement troublée, provoquera incontestablement d'importantes manifestations et contre-manifestations, compromettant ainsi la sécurité des spectateurs, des joueurs, des habitants de Bruxelles mais également de nos forces de police", peut-on encore lire sur le communiqué de la Ville de Bruxelles.