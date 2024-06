Officiel : Mbaye Leye face à un sérieux challenge la saison prochaine

Mbaye Leye sera bel et bien encore à Seraing la saison prochaine. Les Métallos l'ont confirmé sur leurs réseaux sociaux.

En janvier dernier, Mbaye Leye a été nommé entraîneur de Seraing pour tenter d'arracher le maintien en D1B. Si cela n'a pas marché sur le terrain malgré une meilleure fin de saison, l'équipe évoluera tout de même encore dans l'antichambre de l'élite suite à la faillite d'Ostende.

Dans ces conditions, nous vous affirmions il y a quelques jours qu'Mbaye Leye et son staff seraient reconduits dans leurs fonctions.

Mbaye Leye reste à Seraing

Et cela se confirme : Seraing a en effet confirmé cette après-midi que Leye continuerait l'aventure au Pairay. "Notre entraîneur sénégalais a confirmé mardi en présence de Bernard Serin et Mario Mendoza qu'il poursuivra son aventure avec notre club ! Le RFC Seraing se réjouit de cette nouvelle et souhaite une nouvelle fois bonne chance à son entraîneur sous nos couleurs" peut-on lire dans le communiqué.

Comme prévu, l'entraîneur adjoint Francesco D'Onofrio et l'entraîneur des gardiens Olivier Werner sont eux aussi prolongés. Le T3 Yannick Pauletti est quant à lui parti à La Louvière-Centre pour y devenir entraîneur principal.

Seraing prône donc la continuité pour tenter de vivre une saison plus calme que ces derniers mois. Le staff aura donc du travail pour saisir cette deuxième chance.