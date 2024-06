Les Diables vont-ils suivre la grande mode de cet Euro ? Youri Tielemans peut les y aider !

Face à la Roumanie, les Diables Rouges seront confrontés à un bloc bas, qu'il sera peut-être difficile de contourner. Et si pour trouver la clef, il fallait imiter ce que font beaucoup d'équipes dans cet Euro 2024, à savoir tirer de loin ?

"On met la patate", l'hymne officieux des Diables Rouges composé par Average Rob et que les supporters belges chantent déjà spontanément dans les rues, aurait pu être l'hymne officiel de cet Euro 2024. Dans presque chaque match, on assiste à de véritables merveilles de l'extérieur du rectangle.

Ironie du sort : les Diables, eux, ne mettent pas vraiment la patate. Face à la Slovaquie, trois tirs de l'extérieur de la surface seulement, et aucun vraiment dangereux. Pas de merveille à la Arda Güler, Xherdan Shaqiri, Jamal Musiala ou Nicolae Stanciu pour les Diables.

La patate de Tielemans ?

"Les meilleurs frappeurs dans le groupe ? Bakayoko, De Cuyper... les gauchers, bien sûr", rigolait Franky Vercauteren. "De Ketelaere aussi. Et Tielemans, évidemment". Le directeur technique de l'Union Belge a oublié Kevin De Bruyne dans sa liste, mais Youri Tielemans est clairement l'un de ceux qui doivent prendre leur chance de loin pour parfois débloquer une situation.

© photonews

"Tout dépend des situations. Je sais que j'ai une belle frappe, mais il faut aussi avoir l'ouverture et ne pas essayer de forcer les choses", relativise Tielemans lui-même en conférence de presse ce jeudi. "Je ne sais pas s'il y a plus de buts de l'extérieur du rectangle dans cet Euro 2024".

Mais si c'est le cas, le joueur d'Aston Villa a une explication. "Beaucoup d'équipes sont regroupées et défendent bien dans leur rectangle. Ca offre des seconds ballons et tu peux prendre ta chance de l'extérieur du rectangle", explique-t-il. "Parfois, tu sens quand elle part qu'elle est dedans, parfois pas (rires). Elle peut aussi être déviée, ce qui compte c'est que ça rentre".

Face à une Roumanie qui sera très probablement regroupée devant ses buts (30% de possession contre l'Ukraine), une frappe lointaine pourrait bien faire la différence. Et si Tielemans est titulaire, il pourrait être l'auteur du premier but hors-rectangle des Diables dans cet Euro. Histoire de suivre la mode !