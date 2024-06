L'Inter Milan face à une grande décision pour l'ancien flop d'Anderlecht Sebastiano Esposito

Tout cela avait l'air d'une bonne pioche. Sebastiano Esposito arrivait en effet avec le statut de bel espoir du football italien.

Malheureusement, tout est allé de travers. Sous les ordres de Felice Mazzù, Esposito a rencontré de grosses difficultés d'adaptation.

Après quelques mois, 21 rencontres et 2 petits buts, Esposito retournait en Italie, l'Inter décidant de le prêter à Bari pour la seconde partie de saison.

Prêté cette saison à la Sampdoria en Serie B, l'attaquant de 21 ans s'est un peu relancé, marquant 6 buts et donnant 6 assists en 22 rencontres toutes compétitions.

Le prêt à la Sampdoria était assorti d'une obligation d'achat sous conditions. Esposito ne les a pas remplies. Désormais, comme l'explique le journaliste italien Nicolo Schira, Empoli, club de Serie A, voudrait se faire prêter l'attaquant.

Sebastiano #Esposito is getting closer to #Empoli from #Inter on loan. #transfers https://t.co/Hyyah26tzY