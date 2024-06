Genk tient son second transfert estival (et ce n'est pas Matte Smets)

On sait que le Racing Genk tenait absolument à renforcer son secteur défensif d'ici au début de la saison. Après l'arrivée de Jarne Steuckers, ailier, c'est donc Matte Smets, révélation au poste de défenseur central, qu'on pourrait potentiellement voir suivre Thorsten Fink à Genk.

Mais le second transfert estival officiel du KRC Genk ne sera pas Smets. Il s'agit d'un jeune talent sud-américain sur le dossier duquel le club limbourgeois travaillait depuis plusieurs semaines : Adrian Palacios (20 ans).

International U20 avec le Vénézuéla, Palacios débarque cependant de Colombie et du Deportivo Cali. Il n'y a disputé que 12 rencontres avec l'équipe A, le plus souvent en tant que défenseur central, occasionnellement au back gauche.

De tweede zomertransfer van KRC Genk is een feit. Na de overstap van Jarne Steuckers is de Venezolaan Adrián Palacios de tweede versterking die aan onze A-kern wordt toegevoegd 💙



Welkom in Genk, Adrián 🙌



