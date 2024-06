📷 Kevin De Bruyne vers l'Arabie Saoudite, une si mauvaise idée ? N'Golo Kanté est en train d'envoyer un signal au Monde entier...

ūüď∑ Kevin De Bruyne vers l'Arabie Saoudite, une si mauvaise id√©e ? N'Golo Kant√© est en train d'envoyer un signal au Monde entier...

Deuxi√®me match de l'√Čquipe de France, ce vendredi soir, et deuxi√®me fois que N'Golo Kant√© est le meilleur homme sur le terrain. Comme quoi, il est possible d'√©voluer en Arabie Saoudite et de garder un excellent niveau.

Privée d'un Kylian Mbappé qui a été ménagé suite à sa fracture du nez encourue face à l'Autriche lors de la première journée, l'Équipe de France a partagé l'enjeu contre les Pays-Bas, vendredi soir. Un match nul qui n'est finalement pas un si mauvais résultat pour les Bleus, d'autant que Xavi Simons aurait pu mettre les hommes de Didier Deschamps dans une bien mauvaise posture en seconde période, avant que son but ne soit annulé pour une position de hors-jeu peu évidente de Denzel Dumfries. La France est loin d'avoir impressionné, a montré qu'elle n'avait certainement pas le même poids offensif sans Kylian Mbappé, mais a tout de même pu compter sur un joueur de toute grande classe : N'Golo Kanté. N'Golo Kanté est en train d'envoyer un message à Kevin De Bruyne... et au monde entier Le propriétaire de Virton (ce qui est toujours assez amusant d'écrire) a livré une nouvelle prestation de haute voltige et a été élu homme du match pour la deuxième fois consécutive. C'est simple, le médian d'Al-Ittihad n'a, tout simplement, rien perdu de ses qualités. Alors qu'il sera en fin de contrat dans un an à Manchester City, Kevin De Bruyne pourrait aussi rejoindre le championnat saoudien à partir de 2025. Si certains estiment que cela signifierait la fin d'un KDB de prestige, N'Golo Kanté est en train de prouver qu'il est totalement possible d'allier football en Arabie Saoudite et performance de qualité. Un signal dont De Bruyne pourrait prendre compte dans un an. ūüáęūüá∑ N'Golo Kanté, le deuxième en deux matches‚≠źūü§©#EURO2024 | #NEDFRA pic.twitter.com/VxPg06Ev9K — UEFA EURO 2024 ūüáęūüá∑ (@EURO2024FRA) June 21, 2024