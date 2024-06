Plus de folies de la part de Tedesco : le onze des Diables face à la Roumanie est connu

Le onze des Diables Rouges face à la Roumanie est connu. Comme prévu, deux retours de blessure, et plusieurs changements.

Domenico Tedesco avait pris l'habitude de surprendre lors de ses compositions d'équipe. Mais cette fois, il ne nous a pas surpris, car le sélectionneur a aligné le 11 probable que nous vous annoncions plus tôt ce samedi.

Ainsi, Arthur Theate et Jan Vertonghen réintègrent l'équipe en lieu et place de Yannick Carrasco et Zeno Debast. Devant Theate, on retrouve Jérémy Doku à son poste favori, sur l'aile gauche. Côté droit, pas trace de Leandro Trossard mais bien Dodi Lukebakio.

Dans l'entrejeu, Orel Mangala n'a pas été reconduit : il est remplacé, comme on le pensait, par Youri Tielemans aux côtés d'Amadou Onana. Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku sont bien évidemment titulaires.