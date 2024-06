Un retour précieux dans le onze mais une sortie pour le dernier quart d'heure : Arthur Theate se veut rassurant

Les familles des joueurs ont à nouveau pu débarquer à l'hôtel en ce lendemain de match. Arthur Theate avait déjà fait une apparition devant la presse il y a trois jours, mais il était le seul à ne pas recevoir de proches. Il a donc dû se présenter à nouveau.

Etre à nouveau de corvée pour les obligations médiatiques n'a pas enlevé le sourire d'Arthur Theate. Il faut dire que le Liégeois a repris goût au terrain : "Personnellement, ça allait très bien après cette blessure à la cheville. Je n'en ai plus souffert" a-t-il commencé.

Mais il a tout de même demandé son changement à l'entame du dernier quart d'heure : "Jusqu'à la 70e minute, je n'étais pas fatigué, mais je venais de recevoir un coup direct et cela me gênait un peu. Dans le money time, vous avez besoin de joueurs à 120%, donc j'ai pensé qu'il valait mieux que je sorte".

La victoire a bien sûr fait du bien à tout le groupe, car la pression était forte ces derniers jours : "Ça nous a fait du bien. Et mercredi, encore trois points", a rajouté le défenseur de Rennes.

Arthur Theate distribue les bons points

Theate a profité de ce passage au point presse pour encenser deux coéquipiers. Tout d'abord Kevin De Bruyne : "C'est un joueur fantastique, mais aussi un capitaine en béton. Il est très proche de nous et donne beaucoup de conseils, surtout sur le plan collectif. Il joue son rôle à la perfection sur le terrain : en parlant à l'arbitre, en communiquant avec les joueurs et en montrant l'exemple techniquement".

Et il n'a pas oublié Romelu Lukaku, encore privé d'un but par le VAR : "Son état d'esprit est très bon. Dommage pour ce but hier qui a été refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres. Mais s'il continue comme ça, il marquera encore beaucoup".