La dernière danse pour Kevin De Bruyne ? Il jette un froid sur son avenir chez les Diables !

Buteur face à la Roumanie, Kevin De Bruyne l'a encore prouvé : il est indispensable aux Diables Rouges. A bientôt 33 ans, cet Euro est peut-être sa dernière grande compétition avec l'équipe nationale.

La Belgique aura de sacrées armes si elle veut titiller les sommets lors de cet Euro. Kevin De Bruyne en fait indéniablement partie.

De retour en grande forme après de nombreux pépins physiques, le joueur de Manchester City et capitaine de la Belgique veut faire un grand tournoi. Aussi parce que cette compétition est peut-être bien sa dernière chez les Diables Rouges...

L'Euro, dernière grande compétition de Kevin De Bruyne chez les Diables Rouges ?

Après le match face à la Roumanie, qu'il a marqué de son empreinte en inscrivant le 2e but des siens, De Bruyne a d'abord évoqué son rôle auprès des jeunes.

"Je vieillis un peu, et je veux montrer (aux plus jeunes) lors de mes dernières années ou moments en équipe nationale comment se comporter en tant que joueur et leader. J'espère pouvoir aider ces garçons, car plus tard, ce sera à eux de le faire. Ils devront prendre la Belgique en main, comme nous l'avons fait pendant 12 ou 14 ans. Tant que je jouerai pour la Belgique, je le ferai. Après, ce sera leur tour."

Il a ensuite évoqué son avenir. "Un retraite internationale après l'Euro ? Je n'y ai pas encore pensé", admet-il. "Ce qui compte, c'est qu'il y a de nouveaux joueurs et qu'en tant que joueur expérimenté, je les prépare et les aide autant que possible."

"Je veux leur transmettre mon savoir. Il y aura un moment - je n'y ai pas encore pensé - où j'arrêterai et je veux que la Belgique continue à faire la même chose."