Un ancien Diable Rouge quitte La Gantoise et va renforcer un autre club de JPL

Francky Vandendriessche quitte La Gantoise et signe son retour au KV Courtrai, plus de douze ans après son premier passage chez les Kerels.

L'ère post-Hein Vanhaezebrouck se poursuit donc chez les Buffalos que Vandendriessche quitte après dix saisons. Fidèle d'HvH, l'ancien gardien des Diables Rouges arrive en tant que nouvel entraineur des gardiens et viendra donc apporter toute son expérience de joueurs mais surtout d'entraineur des gardiens au staff du KVK.

"Nous apportons une expérience de premier ordre à notre staff technique. Nous sommes ravis que Francky revienne au KVK", peut-on lire dans le communiqué du club.

