Un grand défi attend Jonas De Roeck pour maintenir l'Antwerp au top

C'est au tour du Matricule 1 qui débute officiellement la préparation de sa nouvelle saison.

Tout comme Bruges (lire ici), c'est après un break long de trois semaines que l'Antwerp a lancé sa nouvelle saison.

C'est sous un soleil radieux que les joueurs se sont retrouvés au Bosuil, où deux jours de traditionnels tests médicaux les attendent au Bosuil, avant de refouler la pelouse pour la première fois de la saison mercredi. Les joueurs s'entraîneront pour la première fois sur terrain sous la supervision de leur nouveau coach Jonas De Roeck.

Les renforts anversois étaient déjà présents avec Tjaronn Chery (Maccabi Haifa), Ayrton Costa (CA Independiente) et Rosen Bozhinov (CSKA 1948). De plus, Christopher Scott (Hannovre) et Pierre Dwomoh (RWDM) étaient également de retour au terme de leurs prêts respectifs la saison dernière.

L'entraînement de mercredi sera ouvert au public et se déroulera sur le terrain C, situé juste derrière le Bosuil. Une grosse saison attend donc Jonas De Roeck qui aura la lourde tâche de débuter un nouveau cycle, et de succéder à Mark Van Bommel. Ce dernier devra également reconstruire un effectif compétitif miné par plusieurs départs.