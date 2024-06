📷 Cette image avant Ukraine-Belgique donne-t-elle un indice concernant le remplaçant de Lukebakio ?

Dodi Lukebakio a été très rapidement suspendu pour le troisième match de poule des Diables Rouges. Qui sera son remplaçant ? Un indice a peut-être fourni par l'Union Belge elle-même.

Nous l'avions écrit : il y a trois options (au moins) pour remplacer Dodi Lukebakio sur le flanc droit. Johan Bakayoko est la solution "football champagne" ; Leandro Trossard la solution la plus plausible si on se met à la place de Tedesco ; et Doku, Carrasco prenant place à gauche, une option à ne pas écarter.

Mais l'Union Belge a peut-être laissé filtrer un petit indice, du moins si on accorde de l'importance à la symbolique. Depuis le début de cet Euro, des images des Diables en style bande dessinée sont publiées avant les matchs. Un hommage à la culture BD belge et, bien sûr, à Tintin.

Face à l'Ukraine, les Diables vont en effet porter le maillot bleu faisant référence à Tintin. Et pour l'occasion, c'est... Leandro Trossard qui est présenté sur le dessin. "Continuons l'aventure", lit-on, alors que Trossard se regarde dans le miroir et que son reflet représente le célèbre reporter du Petit Vingtième.

Alors, Leandro Trossard sur l'aile droite ce mercredi à 18h ? Ce ne serait certainement pas l'option préférée par les supporters, au vu des performances du joueur d'Arsenal jusqu'ici dans cet Euro...