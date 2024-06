Tout va bien, les Diables sont qualifiés ! "Si on avait encaissé en fin de match, les supporters auraient eu raison de siffler"

Les Diables ont été hués par leurs supporters, au coup de sifflet final. Ce qui n'a vraiment pas plu à Kevin De Bruyne, et ce que Yannick Carrasco n'a pas compris, lui non plus.

RAS. Il n'y avait rien à voir, ce mercredi soir à Stuttgart, lors de cette rencontre entre l'Ukraine et la Belgique (découvrez nos cotes attribuées aux Diables). Il n'y a pas, non plus, de problème majeur, si l'on en croit les propos tenus par Yannick Carrasco au coup de sifflet final.

"La seule chose que l'on retient, c'est la qualification. Et on en est fier. Ce n'était pas un grand match, mais nous avons partagé et cela nous permet de passer au tour suivant."

Un partage que les Diables ont même tenu à sécuriser dans les derniers instants, en gagnant du temps près du poteau de corner adverse... et de leurs supporters, qui ne se sont pas privés pour huer la scène.

Les Diables ne comprennent pas les sifflés de leurs supporters

Au coup de sifflet final aussi, d'ailleurs, ce qui a encouragé Kevin De Bruyne à... faire demi-tour, plutôt que d'aller saluer le douzième homme. Yannick Carrasco ne semblait pas vraiment en désaccord avec son capitaine.

"On est triste et déçu de la fin de match et des supporters. Pour nous, c'est notre douzième homme. Chaque match, c'est notre poumon supplémentaire pour donner le maximum. Pour l'image de notre pays, ce n'est pas beau. Ça va faire parler de nous négativement alors qu'on est qualifié.

"Au prochain match, ils vont peut-être se rendre compte que l'erreur est humaine. Il y a eu des suiveurs, ils nous ont sifflés. Au prochain match, j'espère qu'ils donneront à nouveau le maximum pour nous soutenir. Au final, on est un pays, une nation. On ne fait qu'un. On est là, on vit de bons moments. Ils vont les vivre avec nous aussi."

"Si on encaisse un but en fin de match, on est éliminé. Et là, ils auraient eu raison. Aujourd'hui, on est qualifié, on a besoin d'eux, et ils sont aussi besoin de nous pour vivre de bons moments. On espère qu'ils donneront le maximum, car ça nous offrira un souffle supérieur pour prester."