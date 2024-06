Des Belges qui méritaient à peine la 2e place : nos cotes d'Ukraine-Belgique

La Belgique a offert une contre-performance totale, la seconde en trois matchs, face à l'Ukraine. Peu de joueurs méritent la moyenne à nos yeux.

Casteels (6,5)

Sans lui, c'est l'élimination, c'est aussi simple que ça. Même la petite frayeur qu'il se fait sur un corner vicieux de Malinovskyi ne gâche pas son match, et son Euro jusqu'ici impeccable.

Theate (5)

Le danger n'est jamais venu de ballons dans son dos. Mais il montait tout de même beaucoup pour peu de résultat. Solide dans ses interventions et sans vraies erreurs à mettre sa charge.

Vertonghen (6)

Le seul de la défense qui a tenu son rang et gardé la tête haute.

Faes (4)

Le Faes des mauvais jours : passes ratées, duels perdus et interventions in extremis torse bombé pour épater la galerie.

Castagne (3)

Systématiquement pris dans son dos, il n'a rien amené devant et n'a apporté aucune sérénité derrière. Tout le danger ukrainien venait de son côté.

Onana (4)

Aligner Tielemans et Onana a très bien marché contre la Roumanie, mais cette fois, Amadou a par moments évolué bien trop haut. Comment tant d'espaces peuvent-ils se créer dans un entrejeu où il est censé règner en maître ?

Tielemans (4,5)

On rêvait qu'il enchaîne enfin en grande compétition avec les Diables, mais on a revu le Tielemans emprunté et imprécis qui endosse un peu trop souvent le maillot national. Moins à blâmer qu'Onana pour les espaces dangereux laissés au milieu, puisqu'il devait en théorie jouer un cran plus haut.

De Bruyne (5)

"L'étoile mystérieuse" des Diables : le seul dangereux par moments, mais aussi auteur de quelques gestes de nonchalance et de frustration qui ne sont pas ceux d'un capitaine. Son geste en fin de match, éloignant les joueurs de ses supporters, mériterait un 0/10 à lui seul.

Doku (4,5)

Il a bien évidemment encore réussi quelques crochets et augmenté ses statistiques de dribbles impressionnantes. Mais derrière, il n'a réussi aucun dernier geste. Il faudra passer un palier...

Trossard (3)

Celle-là, elle est pour Tedesco. Pourquoi remettre un Trossard auteur de véritables désastres dans ses deux premiers matchs ? Probablement pour garder la cartouche Bakayoko en vue de la dernière demi-heure... mais quand Trossard, encore catastrophique, est sorti à l'heure de jeu, ça n'était même pas pour l'ailier du PSV. Et les huées (fait rare) du public belge en disaient long...

Lukaku (3)

Ce soir, il n'a même pas marqué un but annulé pour se réconforter. Lukaku a gâché plusieurs phases décisives, a paru emprunté et pesant et n'a vraiment pas pesé sur la défense adverse.