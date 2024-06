"Ça ne fait pas non plus du bien à la France de jouer la Belgique" : les Diables outsiders contre les Bleus... et tant mieux ?

On retiendra la qualification, on repassera pour le reste. Cette place en huitièmes de finale de l'Euro est, en tout cas, la seule chose que veut retenir Amadou Onana, au diapason du reste des Diables sur la communication.

Les Diables sont tombés sur une Ukraine solide ce mercredi soir. "On n'a pas été surpris. L'Ukraine est une très bonne équipe, qui est là pour une raison. Ils méritaient de passer, le football est cruel et il faut l'accepter" déclarait Amadou Onana à notre micro.

Les Diables ne retiendront que la qualification... et les supporters devront s'en contenter, pour le moment

Sifflés par leurs supporters, les Belges n'ont pas joué un bon match. Pas du tout, même. Mais pour le médian défensif, il n'y a qu'une seule chose à retenir. "On est passé, c'était le plus important. La réaction des supporters ne fait jamais du bien, mais ils s'attendaient à un petit peu plus. L'équipe a tout donné pour terminer à la première place du groupe, je peux vous l'assurer. La qualification est la chose à retenir, c'était le plus important."

"Tant qu'on est bien entre nous, il n'y a pas de grand souci. On espère que les supporters seront derrière nous, on a besoin d'eux. Ils ont été superbes lors des deux premières rencontres, on espère qu'ils seront là pour nous pousser en 1/8es."

Ca ne fait pas du bien à la France de jouer la Belgique"

Deuxièmes de groupe, les Diables affronteront donc la France en huitièmes de finale. La demi-finale de 2018 est encore dans toutes les têtes... la remontée subie en Ligue des Nations aussi. "On connait la qualité de la France, surtout offensivement. Il faudra bien se préparer. Ça ne leur fait pas du bien non plus de jouer contre la Belgique, ils savent qu'on peut être très dangereux."

En cas de première place, la Belgique aurait pu éviter une grosse partie des cadors du tournoi, en se retrouvant dans la partie la plus facile du tableau. "Entre guillemets, plus facile. Dans un tournoi, rien n'est jamais vraiment facile. Ce ne sont pas des choses que je regarde" a conclu Amadou Onana.