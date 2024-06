Malgré la qualification, "aucun joueur n'avait le sourire" : Kevin De Bruyne visiblement très déçu

Kevin De Bruyne a très mal vécu les sifflets du public après le partage contre l'Ukraine, et il n'est pas le seul. L'ambiance était morose dans le vestiaire des Diables Rouges.

Nous l'avons écrit : la réaction de Kevin De Bruyne, qui a éloigné ses coéquipiers des supporters belges en raison des sifflets, était indigne d'un capitaine. Nous restons de cet avis, même à froid : c'était une erreur de la part de KDB de ne pas faire un geste vers un public visiblement déçu, et qui a par définition "toujours raison" de par les sacrifices qu'il fait pour venir soutenir son équipe.

Mais ces huées, particulièrement virulentes, étaient-elles totalement justifiées ? Probablement pas, car la Belgique est qualifiée et aura un match crucial à jouer lundi prochain. Un match pour lequel il faudra se regrouper. Et visiblement, cette fois, le coup au moral est réel.

Les Diables n'ont pas fêté leur qualification

"Honnêtement, l'ambiance dans le vestiaire était beaucoup trop calme pour une après-qualification. Vous savez, durant ma carrière, j'ai vécu beaucoup de beaux moments, de moments difficiles", déclare Kevin De Bruyne sur le sujet après la rencontre.

© photonews

"Et les moments difficiles, il faut savoir les prendre avec soi et les gérer. Ce n'est pas agréable mais c'est ce qui nous arrive", continue-t-il. "D'un côté, nous savons que nous aurions pu mieux faire. D'un autre, nous sommes qualifiés et malheureusement, je n'ai vu personne en profiter".

Une triste soirée donc pour des jeunes qui, eux, ne méritaient peut-être pas ça. "Ce sont tout de même des moments rares dans une carrière et il faudrait pouvoir les savourer", conclut tristement De Bruyne. "Je pense que cette équipe méritait ça après leur réaction suite au premier match. Nous avons relativement bien joué dans ces 3 matchs, c'est meilleur que lors des tournois précédents".