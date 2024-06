Kilian Sardella pourrait faire ses adieux au Sporting d'Anderlecht

Le joueur dispose encore d'un an de contrat avec le club. Si la prolongation ne tombe pas, un départ n'est pas à exclure.

Le Sporting d'Anderlecht ne veut pas perdre de temps sur le marché des transferts cet été et voudra composer l'équipe la plus compétitive possible pour enfin aller décrocher le titre national.

Du côté des arrivées, on évoquait récemment la volonté du club de faire revenir Dennis Praet à la maison alors que celui-ci est libre de tout contrat depuis la fin de son bail du côté de Leicester City (LIRE ICI).

Sardella en route pour la Bundesliga et Brême ?

C'est désormais du côté des départs qu'il faut se tourner puisqu'il faut bien trouver une balance financière à chaque mercato. Ainsi, selon les informations du Soir, c'est le nom de Kilian Sardella qui est cité.

Le défenseur anderlechtois, dont le contrat actuel court jusqu'en 2025 au Lotto Park, serait en train de négocier une prolongation avec le club mais tout serait au point mort.

Et c'est un autre club qui pourrait en profiter puisque le Werder Brême serait sur le coup et l'intérêt serait quant à lui concret.