Un cadre de l'AS Eupen, suivi en D1A comme à l'étranger, est bloqué par sa direction ! Et ce n'est pas le seul...

L'AS Eupen essaye de garder ses cadres contre vents et marées, malgré les envies de certains de recevoir un bon de sortie. C'est notamment le cas d'Amadou Keita, particulièrement courtisé en Belgique comme à l'étranger.

Descendu en deuxième division la saison précédente, l'AS Eupen aimerait se donner les moyens de croire à un retour dans l'élite assez rapide. Malgré quelques départs, les Pandas essayent donc de garder leurs cadres que sont Gary Magnée, Boris Lambert et Amadou Keita, principalement.

Problème, cependant : alors que les entraînements reprennent lundi, le club n'a toujours pas d'entraîneur principal, ni de préparateur physique, ni de budget clair alloué pour le prochain exercice. Une situation qui agace dans l'est du pays et qui pose question. L'objectif est de lessiver les gros contrats et de faire jouer les jeunes, tout en ayant une équipe compétitive en Challenger Pro League. Difficile.

Malgré ses envies de départ, Amadou Keita est bloqué à l'AS Eupen

De plus, certains joueurs aimeraient quitter le Kehrweg afin de tenter leur chance ailleurs ou de retrouver la Jupiler Pro League. C'est notamment le cas d'Amadou Keita, qui a montré, cette saison, via ses 24 matchs disputés, qu'il n'avait rien à faire en deuxième division.

Le Guinéen est d'ailleurs suivi, et pas qu'un petit peu. Selon nos informations, le KV Courtrai (dont le CEO a contacté les représentants d'Amadou Keita à plusieurs reprises) est très intéressé, au même titre qu'Yverdon (D1 suisse), Cracovie (D1 polonaise), Vizela (descendant en D2 portugaise) et Barnsley (D3 anglaise).

Seulement, l'AS Eupen ne veut laisser partir Amadou Keita, à qui il reste encore trois ans de contrat, sous aucun prétexte. Malgré les demandes du joueur et de ses représentants d'avoir la possibilité de quitter le club germanophone, malgré les différents appels des clubs intéressés, Eupen ne faiblit pas... alors qu'en début de saison dernière, toujours selon nos informations, le club avait promis à ses joueurs qu'il ne les empêcherait jamais de quitter le club si tel était leur souhait.

Pré-sélectionné pour les deniers matchs amicaux avant les Jeux Olympiques, que la Guinée va disputer, le quatrième du championnat la saison dernière en termes de mètres gagnés balle aux pieds (derrière, dans l'ordre, Cameron Puertas, Abdelkahar Kadri et William Balikwisha), s'entretiendra, en compagnie de ses représentants, lundi à la reprise des entraînements avec sa direction afin de discuter de son avenir.

Amadou Keita aimerait quitter Eupen mais est bloqué, au même titre que plusieurs autres jeunes joueurs de l'Alliance, dont Lorenzo Youndje, grand talent de l'AS, suivi avec insistance, depuis plusieurs mois, par le Jong Genk.