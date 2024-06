Thorsten Fink donne déjà les clés de sa défense à un nouveau venu

Les Limbourgeois ont remporté leur premier match amical ce samedi et poursuivent leur préparation.

La saison de Genk a simplement été décevante avec une campagne européenne manquée, une élimination en coupe contre Ostende et un championnat qui se ponctue sans ticket européen.

Après le départ de Wouter Vrancken, Thorsten Fink a repris le manche avec la lourde tâche de ramener le club vers le sommet.

Pour cela, ce dernier semble s'en remettre à sa recette miracle utilisée à STVV. En l'absence de plusieurs cadres, il n'est évidemment pas possible de tirer des conclusions finales pour l'instant. Mais Het Belang van Limburg avance plusieurs points communs comme la tactique, l'animation, l'organisation ou encore le fait d'aligner Matte Smets à un poste clé.

En effet, à Genk, l'Allemand semble également vouloir jouer avec trois défenseurs centraux et des ailiers de grande taille. Pour l'instant, Matte Smets joue un rôle clé dans ce contexte car il a suivi son entraîneur de STVV à Genk et a immédiatement été titularisé samedi. En tant que tel, il a déjà joué un rôle de pion central dans ce trio défensif. Et cette position semble lui être réservée, surtout si des cadres défensifs venaient à quitter le Limbourg dans les prochains mois.