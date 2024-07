Un ancien Diable Rouge très pessimiste : "La France gère cela bien plus facilement !"

Les Diables Rouges pourront-ils cette fois battre la France ? L'ancien Diable Rouge Gert Verheyen a donné un pronostic très pessimiste...

Gert Verheyen laisse entendre sur Sporza qu'il n'a de toute façon pas beaucoup d'espoir en un bon dénouement. "C'est un match incroyablement difficile contre un adversaire incroyablement fort."

Outre cela, Verheyen a également pu constater quelque chose en Allemagne : la France se présente très différemment lors des conférences de presse que la Belgique."Les Français sont beaucoup plus détendus. Ils ont également été très critiqués, mais ils gèrent cela beaucoup plus facilement. Il y a beaucoup de discussion sur la façon dont ils vont jouer."

"Il est question d'un 4-4-2 et d'un losange au milieu de terrain", explique l'analyste. "Si c'est le cas, ce ne serait pas mal que nous nous adaptions un peu. S'ils le font, c'est plus selon leur propre perspective, je pense. Pour créer plus et marquer davantage."

La France souffre d'un manque de capacité à marquer. Selon Verheyen, le problème vient des deux ailiers. "À côté de Mbappé, ils ont besoin de Griezmann." Il estime logique un 4-4-2 du côté de la France, et c'est alors à la Belgique d'adopter une approche sensée en réponse. Il faut donc attendre de voir ce que Domenico Tedesco a décidé.

"Si ils jouent en 4-4-2, ce ne serait pas illogique de jouer avec trois défenseurs centraux contre leurs deux attaquants et une occupation sur les flancs. Il faut partir du principe : ils sont plus forts, alors nous nous adaptons."