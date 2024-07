Officiel : après 13 ans au Club de Bruges, une ancienne icône de Charleroi revient au Mambourg

Raymond Mommens revient à Charleroi. Il débarque du Club de Bruges en tant que responsable du recrutement.

En tant que joueur, Raymond Mommens a laissé une trace indélébile à Charleroi, disputant pas moins de 333 matchs de 1986 à 1997 chez les Zèbres.

Il y a ensuite oeuvré comme recruteur et même comme entraîneur intérimaire au début du millénaire.

L'ancien Diable Rouge (18 sélections) a également travaillé à Courtrai, mais surtout du côté du Club de Bruges : il sort de 13 saisons passées au Jan Breydelstadion comme responsable du recrutement.

Raymond Mommens pour accompagner Mehdi Bayat

Fort de sa volonté de professionnaliser sa structure décisionnelle dans la foulée de l'arrivée de David Helmer, Charleroi a annoncé cette après-midi le retour de son ancien joueur pour renforcer sa cellule de recrutement.

"Son rôle sera clairement de prévoir d’une part un back up pour chaque poste en cas de départ au sein de l’effectif professionnel ainsi que d’autre part de mettre en place une nouvelle politique de scouting du territoire belge et des jeunes joueurs pouvant évoluer à terme en U23 et puis accéder à notre noyau Pro" précise le Sporting.

Raymond Mommens retourne au Mambourg à durée indéterminée.