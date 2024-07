Un Diable Rouge s'adresse aux supporters à travers une lettre ouverte après l'échec à l'Euro 2024

Deux jours après l'élimination des Diables Rouges à l'Euro 2024, place aux bilans. Orel Mangala a pris du recul et décidé d'adresser une lettre ouverte (en anglais) aux supporters des Diables Rouges.

Orel Mangala n'est certainement pas le Diable qui a le plus à se reprocher dans cet Euro 2024. Le médian de l'Olympique Lyonnais a été titularisé durant le premier match, avant de monter au jeu lors de chaque rencontre. On l'attendait titulaire face à la France et sa présence aurait peut-être permis d'équilibrer un peu plus l'entrejeu belge ; sa montée a d'ailleurs été réussie.

Malgré cela, Mangala est naturellement amer au moment d'évoquer l'échec des Diables durant cette compétition. Deux jours après l'élimination (et alors que son transfert définitif à l'OL vient d'être annoncé), le milieu de terrain aux 19 caps a pris le stylo pour s'adresser aux supporters via une lettre ouverte.

A letter to you, Red Devils 🇧🇪✍🏾 pic.twitter.com/Bm6YcEngxs — Orel Johnson Mangala (@JMangala_8) July 3, 2024

"Les mots ne suffiront jamais à décrire les émotions de ce résultat mais je sens qu'il est nécessaire de vous écrire pour essayer. En arrivant dans ce premier Euro pour moi, nous voulions tous accomplir plus tous ensemble et vous rendre vous, les fans, fiers", écrit Orel Mangala.

"Nous partagions tous une vision du succès avant le tournoi et comprenions à quel point ce serait difficile à accomplir. En passant du temps en tant que groupe, nous avons créé des liens. Sur le terrain, les défis étaient plus difficiles mais nous restons tous fiers d'avoir tout donné pour ce badge, malgré les résultats compliqués", continue-t-il.

"Ca ne s'est pas terminé comme nous le voulions, mais je suis convaincu que nous vous rendrons fiers à nouveau. Merci de votre soutien", conclut Mangala dans ce texte écrit en anglais.