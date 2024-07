Wesley Sonck quitte l'Union Belge et s'explique longuement : "Aucun ajustement financier et des demandes vagues"

Wesley Sonck a décidé de quitter son poste d'entraîneur U19 à l'Union Belge. L'ancien international a longuement expliqué les raisons de cette décision via les réseaux sociaux.

Wesley Sonck est analyste télé pour différents médias, mais depuis quelques mois, cela n'est plus autorisé par l'Union Belge. C'est en partie pour cette raison que l'entraîneur U19 a refusé l'offre de CDI offerte par la RBFA.

"C'est avec regret que je vous annonce que le moment est venu d'annoncer mon départ de la RBFA", a déclaré Sonck. "Ce furent 7,5 années remarquables durant lesquelles j'ai été animé par la passion et le respect. Le poste était compatible avec mes autres missions footballistiques et était donc réalisable."

"Des 6 merveilleuses années passées avec Roberto Martinez, je ne garde que des souvenirs positifs. Sous Luke Benstead, un nouvel élan a été donné, ce qui me force maintenant à reconsidérer la situation. On m'a fait une proposition à temps plein, que j'ai cependant été obligé de décliner. Malheureusement, cela devient moins compatible pour moi avec d'autres mandats."

"On envisage une nouvelle étape de 2 ans, avec une évaluation après 1 an, ce qui implique pour moi une certaine incertitude et moins de possibilité de vision à long terme", a-t-il ajouté. "Rien que sur le plan du régime de travail, une activité à temps plein à l'Union Belge ne me laisserait plus de marge pour accepter d'autres missions."

"Ainsi, d'autres missions telles que la Ligue des Champions, la Jupiler Pro League ou des matchs internationaux européens m'étaient interdites. Je devrais entraîner des garçons et des filles 'when it's needed', permettez-moi de considérer cela comme vague... Et bien que la rémunération n'ait jamais été ma principale motivation, aucun ajustement financier ne serait apporté pour passer d'un temps partiel à un temps plein. De cette manière, il devient très unilatéral et presque impossible de garder des personns qualifiées à bord."

Sonck va donc passer à la prochaine étape de sa carrière, qui reste à déterminer. "Il est donc temps pour un nouveau chapitre où je me porte candidat pour d'autres opportunités dans le monde du football. Je ne veux pas conclure sans remercier chaleureusement toutes les personnes de la fédération qui ont cru en moi, donc merci à tous! Cela a été un voyage agréable."