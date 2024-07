📷 Les Rouches balayés, les recrues présentes, dont une sur le terrain : ce qu'il faut retenir du match amical entre le Standard et Dender

Malgré l'ouverture du score de Benjdida, les Rouches ont été balayés par Dender lors de leur deuxième rencontre de pré-saison. La jeune équipe alignée par Ivan Leko n'a pas vraiment eu voix au chapitre face au promu.

Moins d'une semaine après sa première victoire à Aubel (0-5), le Standard poursuivait sa préparation en recevant Dender, ce vendredi à 11h, au SL16 Football Campus. Une rencontre disputée en trois périodes : deux de trente minutes, puis une de quarante-cinq minutes, afin de permettre à tout le monde de recevoir du temps de jeu.

Un match pour lequel la première recrue des Rouches, Marko Bulat, est déjà sur la feuille. Si Grejohn Kyei est encore en vacances, Boli Bolingoli, qui n'a pas encore été officialisé, est déjà pour assister à la deuxième joute amicale de ses nouvelles couleurs... déjà avec l'équipement du Matricule 16 sur les épaules. Pour la fin de match, Bosko Sutalo a également pris place dans les travées... en Rouge et Blanc, lui aussi.

Assez vite, c'est Dender qui va s'installer dans le camp du Standard. Là où les Rouches proposent plutôt des phases de possession dans leur camp, suivies de longs ballons pour apporter le danger, le promu en D1A essaye de construire dans la moitié de terrain liégeoise. Epolo est forcé à une première parade devant Goncalves (8e), alors que le jeune portier avait déjà dû écarter quelques ballons.

C'est donc contre le cours du jeu que le Standard prend l'avantage, sur l'action suivante. Lancé dans le dos de la défense, Soufiane Benjdida profite d'une erreur de Masangu pour fixer Guillaume Dietsch et pousser dans le but vide (1-0, 9e).

S'il n'y a plus de réelle grosse occasion avant la fin du premier acte, Epolo est toutefois l'auteur de deux ou trois sorties très hasardeuses. Le jeune gardien relâche presque systématiquement le ballon sur les centres et ne rassure que peu. L'un de ces ballons, mal dégagé, arrive dans les pieds de Viltard qui, juste avant la première pause, rétablit l'égalité (1-1, 29e).

La jeune garde du Standard a encore beaucoup de pain sur la planche

Ivan Leko, très incisif dans ses consignes, monte même parfois sur le terrain pour replacer certains, à l'image de Kawabe et Mateta. Leko crie énormément, demande de la pression, de l'intensité, mais n'est pas spécialement suivi par ses joueurs. Mateta, d'ailleurs, tente une passe dans son propre rectangle, bien trop courte et faible pour Fossey. Dender récupère et Roman Kvet punit les Rouches, via le poteau (1-2, 37e).

De manière générale, Epolo a bien plus de travail que Dietsch, qui n'a vraiment rien eu à faire, si ce n'est sur le but encaissé. Dender fait bien tourner le ballon et va, assez méritoirement, faire le break. C'est encore Roman Kvet qui profite des largesses de la défense et d'un une-deux bien joué dans le dos de Fossey pour forcer Epolo à se retourner une troisième fois (1-3, 60e).

Pour les quarante-cinq dernières minutes, Ivan Leko modifie totalement son onze, que voici : Godfroid, Cissé, Simicic, Da Silva, Sahabo, O’Neill. Kuavita, Dodeigne, Price, Bulat et Tapsoba. Marko Bulat, ancien du Dinamo Zagreb, est donc la première recrue à participer à un match amical, cette saison.

Si Dender a également changé la presque totalité de son équipe, la physionomie ne change pas. Le Standard ne parvient pas à construire pour amener le danger, c'est largement le club néerlandophone qui a le jeu à son compte. Sur un centre venu de la gauche, Jordy Soladio gagne son duel de la tête et alourdit encore la marque (1-4, 74e).

La dernière période fut légèrement meilleure, notamment grâce à un Isaac Price qui s'est procuré deux grosses occasions, dont une qui a terminé sa course sur la latte transversale. Les Rouches devraient aligner une tout autre équipe en championnat, en prenant en compte les derniers transferts et les retours de blessure, et heureusement.

Ce vendredi, les joueurs du SL16 FC (sauf quelques exceptions) ont montré qu'ils manquaient encore d'impact et de bien d'autres choses pour s'imposer en équipe première. Sur l'aile gauche, puis à droite après la montée de Yann Gboua, Marko Bulat a apporté un certain danger, mais a surtout apparu assez loin de son meilleur niveau physique, paraissant déjà emprunté après quelques sprints. En toute fin de match, Ali Akman, isolé au premier poteau, porte même le score à 1-5, d'une belle frappe sous la barre (1-5, 98e).

Ivan Leko a encore du pain sur la planche, alors que le Standard se déplacera à Genk le 28 juillet pour la première journée... dans un petit peu plus de trois semaines, donc. De son côté, Dender vient de livrer une prestation très encourageante, un petit peu plus de vingt jours avant son retour dans l'élite.