Jelle Van Damme, la FIFA, Tottenham, Radja Nainggolan : les réactions affluent de partout depuis la retraite internationale de Jan Vertonghen

Jan Vertonghen a annoncé en fin de matinée sa retraite internationale. Les hommages n'ont pas tardé.

En 157 caps, Jan Vertonghen a marqué les esprits chez les Diables. De sa première apparition en 2007 face au Portugal jusqu'à ce Euro, terminé de manière bien cruelle 17 ans plus tard, le recordman de sélection en équipe nationale s'est toujours comporté en leader, jusqu'à parfois créer des étincelles.

Il n'y a qu'avoir les réactions sous sa publications pour se rendre compte de son importance intergénérationnelle. Dès l'officialisation de la nouvelle, des milliers de commentaires sont apparus.

Jan Vertonghen, encore Diable à 37 ans

Ceux qui l'ont côtoyé chez les Diables n'ont pas tardé à le remercier : Dries Mertens, Axel Witsel, Jelle Van Damme, Yourti Tielemans, Thomas Vermaelen, Orel Mangala, Marouane Fellaini, Zinho Vanheusden, Mandela Keita, Dedryck Boyata ou Aster Vranckx y sont ainsi allés de leurs petits mots.

Anderlecht est également bien représenté dans les remerciements avec Bart Verbruggen, Colin Coosemans, Zeno Debast, Anders Dreyer, Ludwig Augustinsson, Marc Coucke ou Thorgan Hazard.

La FIFA lui a également rendu hommage, de même que Tottenham et d'anciens joueurs des Spurs tels que Christian Eriksen, Jermaine Jenas et Lucas Moura. Les mots "légende", "leader", "capitaine" et "respect" reviennent presque tout le temps. Plus que jamais : merci pour tout Jan.