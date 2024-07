"Les Belges me paraissent un peu arrogants" : le journaliste insulté par De Bruyne réagit

Après l'élimination des Diables Rouges, un journaliste italien a posé une question très mal reçue par Kevin De Bruyne. Le capitaine belge l'a alors traité de "stupide", et Tancredi Palmeri a répondu.

Dans la foulée de cet incident, Tancredi Palmeri, journaliste italien auquel Kevin De Bruyne avait envoyé un discret "stupid" (en anglais) après sa question, avait tweeté et répondu au Diable Rouge. Palmeri désignait KDB comme un "enfant gâté" (lire ici), et lui a désormais répondu dans une interview accordée à Radio Radio Talk & Sport.

"Je n'ai insulté personne", souligne Palmeri, correspondant pour SportItalia et collaborateur pour la CNN et Al Jazeera. "Je pense que les Belges sont un peu arrogants. Mais j'ai beaucoup d'amis et de collègues belges, de charmantes personnes".

Un De Bruyne nerveux

Pour Tancredi Palmeri, Kevin De Bruyne était "nerveux" : "Je comprends que la question l'ait agacé. Je lui ai posé une question très directe, mais pas provocante. Cependant, comme plus personne ne pose de vraies questions, ça paraît presque provocant", estime-t-il, avant de tacler De Bruyne.

"Je vais renvoyer son "stupide" à l'envoyeur. Je regrette qu'il l'ait dit en se tournant et qu'ils l'aient éloigné. J'aurais préféré qu'il me le dise en face afin que je lui réponde", conclut Palmeri, qui ne partira clairement pas en vacances avec KDB.

Pour rappel, Tancredi Palmeri avait demandé au capitaine des Diables ce qu'il pensait du fait que la génération dorée de la Belgique n'ait jamais gagné de trophée. De Bruyne avait alors souligné que l'Espagne, l'Angleterre ou l'Allemagne avaient eux aussi des générations dorées qui n'ont elles aussi rien gagné.