Will Still pourrait venir chercher un flop du RSC Anderlecht qu'il a bien connu

La saison prochaine, Will Still va relever un nouveau défi. L'ancien coach du Stade de Reims est désormais entraîneur du Racing Lens, et aimerait ramener un joueur qui n'a pas réussi en Ligue 1.

Alexis Flips (24 ans) était arrivé au RSC Anderlecht entouré de promesses. Milieu de terrain élégant, n°10 au style de jeu qu'on pensait fait pour le Sporting, Flips n'a jamais été utilisé à son meilleur poste par Brian Riemer et en 13 matchs, il n'a pas convaincu. Prêté en seconde partie de saison à Ankaragücü, Alexis Flips y a disputé 12 matchs et a délivré une passe décisive. Pas de quoi revenir à Anderlecht en tant que titulaire en puissance. Un départ cet été semble possible pour le Français, encore sous contrat jusqu'en 2028. Selon Foot Mercato, Flips serait sur les tablettes du Racing Lens et surtout de son ancien entraîneur, Will Still. Les deux hommes se sont connus au Stade de Reims, où Still appréciait beaucoup la patte du milieu créatif formé au LOSC. On ignore si Brian Riemer voudra redonner sa chance à Alexis Flips cet été, ou si une offre conséquente pourrait convaincre les Mauve & Blanc de le laisser partir. Anderlecht avait déboursé 3,5 millions l'été passé pour attirer Flips depuis Reims. Avec le Stade de Reims, Alexis Flips avait disputé 65 matchs, marquant 9 fois et délivrant 10 passes décisives. Il n'a ni scoré ni délivré d'assist pour le Sporting d'Anderlecht depuis sa signature.