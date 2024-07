Le Club de Bruges déroule pour son deuxième match de préparation, un nouveau venu fait ses débuts

Bruges a impressionné en amical contre l'AEK Athènes. Les Blauw & Zwart ont déroulé.

Le Club de Bruges affrontait le champion de Grèce, l'AEK Athènes, ce samedi. Une rencontre au format particulier puisque les Blauw & Zwart ont disputé 120 minutes de jeu, en trois mi-temps de 45, 30 puis 45 minutes.

Le onze brugeois a été intégralement changé au fil de la rencontre. Le onze de base était tel que suit : Mignolet / Yameogo - Spileers - Mechele - Seys / Vanaken - Nielsen - Zinckernagel - Lund Jensen / Jutgla - Talbi.

Après 12 minutes, l'AEK Athènes ouvrait le score via Lev Garcia. Mais Bruges a ensuite repris pied, égalisant via un auto-goal adverse, puis déroulant. Ferran Jutgla faisait 2-1 sur un centre de Hans Vanaken.

Ferran Jutgla a marqué le 2-1 sur un centre de Vanaken.

Le jeune Chemsdine Talbi a ensuite fait 3-1, avant de nombreux changements en vue de la dernière heure de jeu.

Les joueurs pour les 60 dernières minutes ont été changés.

Le dernier but a été inscrit par Victor Barbera, ancien de la Masia qui a brillé la saison passée avec le Club NXT et dont on attend désormais beaucoup avec l'équipe A.

Notons enfin que le nouveau venu, Zaid Romero, a lui aussi fait ses grands débuts avec les Gazelles.