L'Equipe de France incendiée par la presse internationale malgré sa victoire contre le Portugal, Ousmane Dembele répond sèchement

Y a-t-il encore beaucoup de personnes en dehors de la France qui espèrent que les Bleus remportent l'Euro ? Poser la question, c'est y répondre. Le jeu peu attrayant des Français commence à agacer tout le monde, surtout avec l'effectif à disposition.

La France n'a de nouveau pas marqué de plein jeu contre le Portugal et n'a jusqu'à présent trouvé le chemin des filets que sur penalty (Kylian Mbappé contre la Pologne), ou via des buts contre son camp depuis le début de cet Euro.

Mbappé a reçu un 2/10 de L'Équipe et un 3 de RMC Sport après le match contre le Portugal, tandis qu'Antoine Griezmann n'a pas fait beaucoup mieux, avec un 3 et un 4 attribués par les deux médias. Seul le remplaçant Ousmane Dembélé constituait une menace grâce à ses actions individuelles. Le joueur du PSG, qui était resté sur le banc face aux Diables, a d'ailleurs été élu homme du match par l'UEFA.

Les Bleus décriés par la presse internationale

Les Français "s'en moquent", car ils sont de nouveau en demi-finale. Cependant, en dehors de la France, personne ne semble apprécier. El Mundo Deportivo écrit : "La France joue un football laid, tout comme lorsqu'ils sont devenus champions du Monde en 2018, malgré le fait qu'ils aient la meilleure sélection du tournoi. C'est ainsi que Deschamps le veut."

El Pais a jugé la victoire de la France "non méritée" et A Bola au Portugal n'a pas non plus été convaincu. Les analystes de la BBC, Rio Ferdinand et Chris Sutton, n'étaient pas satisfaits non plus du jeu de la France. Ferdinand a d'ailleurs déclaré que "la France a gâché le match."

Sutton a ajouté : "La France ne méritait pas de passer et ce tournoi est d'une médiocrité absolue. C'est choquant étant donné les joueurs qu'ils ont, mais Mbappé et Griezmann n'ont rien fait."

Dembélé, présent en conférence de presse après la rencontre suite à son statut d'homme du match, a confirmé que les joueurs n'écoutent pas les critiques. "C'est notre manière de jouer et nous sommes en demi-finale. Si les gens ne sont pas contents, ce n'est pas notre problème" a simplement répliqué l'ancien du Barça. Et tant pis pour le spectacle.