Une déception énorme pour le dernier match de la carrière de Toni Kroos : "Le rêve s'est brisé"

Toni Kroos a déjà joué son match d'adieu au Real Madrid et hier, il a également disputé son dernier match pour la Mannschaft. Ses adieux ont été éclipsés par l'élimination.

Hier soir, à l'issue de la rencontre, la toute dernière de sa carrière, Toni Kroos a reçu des applaudissements des supporters allemands mais aussi espagnols. "Je ne veux pas parler de moi pour le moment", a-t-il immédiatement déclaré après le match. "Pour l'instant, la déception de l'élimination prévaut."

Pour ses adieux, le maître à jouer a eu de la chance de rester sur la pelouse jusqu'au bout. Après à peine huit minutes, il s'en tirait bien en blessant Pedri (qui ne jouera plus lors de cet Euro) sans écoper de la moindre carte.

Toni Kroos s'arrête au sommet de son art

Kroos prend malgré tout congé du ballon rond en tant que légende du jeu. Il a remporté six fois la Ligue des champions et a soulevé la Coupe du Monde avec l'Allemagne, c'était au Brésil en 2014. Il ne lui manque plus qu'un Euro à son palmarès.

"Je suis heureux d'avoir pu toujours apporter ma contribution", dit-il. "Je suis convaincu que l'équipe nationale continuera sur cette bonne lancée."

Un discours optimiste, même si la déception mettra un peu de temps à s'évacuer : "Nous avions un grand objectif, un rêve. Il s'est brisé. C'est douloureux, mais dans quelques jours, nous réaliserons que nous avons fait un bon tournoi".