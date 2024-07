Officiel : un ancien du Club de Bruges et du Standard rejoint le staff d'Mbaye Leye à Seraing

Renaat Philippaerts est le nouveau préparateur physique de Seraing. Il connait bien Mbaye Leye pour avoir travaillé avec lui au Standard.

Seraing a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Renaat Philippaerts. Le préparateur physique de 54 ans renforce le staff des Métallos pour la saison prochaine. Il avait quitté le Standard en novembre dernier.

Philippaerts a travaillé plus de cinq ans à Sclessin, collaborant notamment avec Michel Preud'Homme, Ronny Deila, Philippe Montanier et Lukas Elsner.

Mais aussi Mbaye Leye : "Je le connais déjà très bien depuis longtemps. Je l’ai côtoyé à La Gantoise quand il était encore joueur et on s’est ensuite retrouvés au Standard dans le même staff. Il est par la suite devenu T1 et on a continué à travailler ensemble. Ca a tout de suite collé et on a toujours gardé de bons contacts par la suite. Je connais bien sa manière de travailler et il sait également comment je fonctionne".

Renaat Philippaerts déjà à pied d'oeuvre à Seraing

Comme il l'explique dans le communiqué, Philippaerts a un passé gantois, c'est là qu'il a intégré son premier staff professionnel en 2007. Il a ensuite suivi Michel Preud'Homme à Al-Shabab, au Club de Bruges, et enfin au Standard.

Ses premiers jours au Pairay s''annoncent chargés : "Il nous reste cinq semaines avant le début du championnat et on rentre dans une période importante de la préparation. Je rejoins un groupe qui a déjà repris le chemin de l’entraînement depuis deux semaines, et je vais devoir rapidement apprendre à connaître tout le monde pour avancer le plus rapidement et le plus efficacement possible".