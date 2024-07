De transfert record à flop : même pas de stage et un départ qui se confirme

OHL est parti en stage à Oisterwijk aux Pays-Bas. Une absence remarquée est celle de Jonatan Braut Brunes.

OHL est parti cette semaine en stage à Oisterwijk, aux Pays-Bas. Le club a toutefois décidé de ne pas emmener quelques joueurs. L'absent le plus notable est Jonatan Braut Brunes, selon Het Nieuwsblad.

Le buteur norvégien a été recruté l'été dernier pour 2,6 millions d'euros en provenance du club norvégien de Strømsgodset, ce qui en a fait le transfert entrant le plus cher de l'histoire du club. Mais epuis, il n'a pas réussi à convaincre à Louvain.

Braut Brunes a marqué trois buts et délivré deux passes décisives en 33 matchs. Des statistiques insuffisantes pour un attaquant de pointe, et le cousin de Erling Braut Haaland n'a pas pu reproduire les performances de celui-ci, c'est le moins qu'on puisse dire.

OHL cherche donc une solution pour son transfert record, qui n'est plus estimé qu'à 900.000 euros par Transfermarkt.

Florian Miguel (27 ans) et Sofian Kiyine (26 ans) n'ont eux non plus pas été repris pour ce stage louvaniste. Une solution est également cherchée pour eux.