Le Club de Bruges va passer à côté d'un jeune talent belge

Le FC Bruges espérait convaincre un jeune talent belge de venir chercher du temps de jeu au Jan Breydel, mais va devoir s'incliner. Le PSV Eindhoven aurait été plus convaincant.

Le jeune Madi Monamay (19 ans) devrait quitter le Bayer Leverkusen et rejoindre le PSV Eindhoven. Sous contrat jusqu'en 2025, il doit pour le moment se contenter d'évoluer en équipe de jeunes chez le champion d'Allemagne, et en espère plus.

Milieu de terrain défensif et international U19, Monamay a été formé à OHL et au Racing Genk où il était considéré comme une grande promesse. Au Bayer Leverkusen, cependant, il n'a pas obtenu la moindre minute de temps de jeu en équipe A.

Le Club de Bruges était sur les rangs pour attirer l'ancien genkois, mais le Eindhoven Dagsblad nous apprend ce jeudi que c'est le PSV qui devrait bel et bien convaincre Monamay.

En théorie, Madi Monamay pourrait toujours jouer au Jong PSV, mais ce serait bien sûr pour évoluer en équipe A au plus vite qu'il rejoindrait l'équipe de Johan Bakayoko. Le PSV est vu comme un club donnant beaucoup de temps de jeu aux jeunes joueurs.

En plus de Bruges, le RSC Anderlecht avait brièvement cité parmi les prétendants pour Madi Monamay, sans qu'aucune offre concrète ne soit effectuée.