L'Euro fait des dégâts : les Diables vont enregistrer leur pire chute depuis des années au classement FIFA

La Belgique sera sixième du prochain classement FIFA. Les Diables vont ainsi perdre trois places.

Jusqu'ici, le renouvellement progressif des cadres de la génération dorée n'avait pas vraiment eu de conséquences sur le classement FIFA des Diables. Les bons débuts de Domenico Tedesco avaient permis à aux Diables de se présenter à l'Euro en tant que troisième nation mondiale.

Mais la compétition a laissé des traces : la Belgique a été éliminée en huitième de finale et n'a gagné qu'un seul match sur tout le tournoi.

Les Diables perdent du terrain

Het Nieuwsblad rapporte que cela conduira à une rétrogradation à la sixième place de ce classement FIFA. La sélection n'était plus sortie du top 5 depuis l'été 2017, elle avait alors rapidement retrouvé sa place.

Les Diables Rouges vont notamment être dépassés par l'Espagne, qui profite de son bon Euro pour passer de la huitième à la troisième place, ou par le Brésil (cinquième) et l'Angleterre (quatrième).

Si l'UEFA maintient son système de tête de série, cela devrait être suffisant pour rester dans le pot 1 en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Mais le système pourrait justement changer pour accorder plus d'importance à la Ligue des Nations dans ces considérations. Cela donnerait plus d'importance encore aux rencontres face à la France, l'Italie et Israël prévues dans les prochains mois.

Le top 10 virtuel :

1. Argentine

2. France

3. Espagne

4. Angleterre

5. Brésil

6. Belgique

7. Pays-Bas

8. Portugal

9. Colombie

10. Italie