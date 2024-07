Officiel : arrivé chez les Diables Rouges en même temps que Trossard et Castagne, il signe son retour en Pro League

Louvain est passé à deux doigts de devoir disputer les Playdowns. Le club continue à se renforcer pour vivre une saison plus sereine.

Renseignant des passages au Club de Bruges, à Mouscron, à Courtrai, à La Gantoise, à l'Antwerp et à Malines, Birger Vestraete a déjà bien bourlingué en Belgique.

L'été dernier, il a décroché une deuxième expérience à l'étranger en signant à l'Aris Salonique, quatre ans après son séjour mitigé à Cologne.

Birger Verstraete rentre de Grèce

Comme nous vous l'annoncions depuis plusieurs jours, le milieu de 30 ans a signé à Louvain. Celui que Roberto Martinez avait appelé pour la première fois chez les Diables en même temps que Leandro Trossard, Timothy Castagne ou Hans Vanaken a paraphé un contrat de trois ans avec OHL.

"Je suis très heureux d'être ici. L'OHL est un grand club et j'ai vraiment hâte de commencer et de faire connaissance avec mes coéquipiers. C'est pourquoi il est idéal que je puisse effectuer une grande partie du stage. Mes ambitions ? J'espère pouvoir aider le club avec mon leadership et mon expérience à certainement faire mieux que l'an dernier" déclare-t-il dans le communiqué.

Son arrivée pallie notamment le départ de Joren Dom, dont le contrat a expiré.