Un Brugeois veut dépoussiérer un record d'Olivier Deschacht : "Encore quelques saisons"

Brandon Mechele entame sa douzième saison en équipe première au Club de Bruges. Et il est plus ambitieux que jamais.

Brandon Mechele n'a pas mâché ses mots dans sa dernière interview accordée à la Gazet van Antwerpen. Après s'être longuement questionné sur son absence du noyau des Diables Rouges, le défenseur de 31 ans a abordé ses ambitions avec les Blauw en Zwart.

Mechele a rejoint le Club à ses neuf ans et fait partie du noyau A depuis 2013. Il compte pas moins de 434 rencontres disputées sous le maillot brugeois et a déjà été sacré champion de Belgique à six reprises. Mais il en veut toujours plus.

"Ce qui pourrait encore embellir ma carrière ? Faire le doublé. Nous essayons depuis si longtemps. Et je veux aussi une deuxième étoile au-dessus de notre emblème, en décrochant ce 20e titre" explique-t-il.

Mechele veut battre le record de Deschacht

Et ce n'est pas tout : "Je suis récemment allé voir qui avait le plus grand nombre de titres nationaux belges à son actif. Olivier Deschacht en a apparemment huit. Il nous faudra encore quelques saisons à Hans et moi".

Le ton est donné pour les prochaines secondes, d'autant que Mechele dispose encore de trois ans de contrat au Club de Bruges.