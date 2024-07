Un coach qui ne se voile pas la face avant la reprise : "Nous sommes une des équipes les plus faibles de Pro League"

Le KV Courtrai s'est maintenu en D1A par la porte de derrière, et doit désormais travailler dur pour ne pas revivre une saison comme la précédente. Freyr Alexandersson le sait, il a du pain sur la planche.

Le KV Courtrai a échappé de peu au pire la saison passée. Lanterne rouge au moment de l'arrivée de Freyr Alexandersson, le club flandrien s'en est sorti via les Playdowns, finissant devant Eupen et le RWDM puis battant Lommel en barrages.

Mais ce maintien ne peut pas suffire : il faudra faire beaucoup mieux en 2024-2025, ou Courtrai n'échappera plus au pire. Alexandersson le sait, et sait aussi qu'à l'heure actuelle, son club n'est pas prêt. "Ce ne serait pas réaliste. Nous nous sommes maintenus dans la dernière ligne droite et depuis, nous avons perdu 9 joueurs", regrette l'Islandais dans le Krant van West Vlaanderen.

"Mais nous ne pouvons pas attendre septembre pour être prêts, car nous sommes encore actuellement l'une des équipes les plus faibles de D1A", prévient Freyr Alexandersson. Cependant, Courtrai n'est pas le seul club à ne pas encore être paré pour la reprise.

"Je pense que les clubs qui viennent de D2 sont en difficulté, mais sans pouvoir citer de clubs, je sais que 3 que 4 au moins ne sont pas prêts pour la saison à venir", assure le coach des Kerels. "Mais le KV Courtrai en fait clairement partie".

Pour Alexandersson, c'est donc certain : soit la direction transfère, soit la saison sera très longue pour les Courtraisiens. "Nous devrons être bien plus avancés d'ici à fin juillet", conclut-il en forme d'avertissement.