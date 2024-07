📷 Les choses sérieuses ont commencé pour Vincent Kompany au Bayern Munich

Vincent Kompany a dirigé sa première séance d'entraînement, avec un groupe restreint certes, la plupart de ses joueurs étant encore en vacances, à l'Euro ou à la Copa América. L'entraîneur s'est contenté de regarder et de s'entretenir brièvement avec ses joueurs. Les tests physiques et médicaux auront lieu demain (lundi).

L'équipe a donc repris au petit trot, avec des séances dirigées par l'assistant René Maric, ou encore Kompany lui-même qui a surtout observé et discuté brièvement avec les joueurs.

Aleksander Pavlovic, nouvel arrivé dans le noyau du Belge, s'est lui contenté de courir. Malade, le jeune talent de 20 ans a été forcé de manquer le Championnat d'Europe. Pour le reste, la plupart des cadres qui ont joué l'Euro (ou la Copa America) comme Harry Kane ne sont attendus que pour la fin du mois de juillet.

ūüďćVincent Kompany is starting at FC Bayern. First day on the training pitch today. @Sky_Torben | @SkySportDE ūüáßūüá™pic.twitter.com/T07me0GG4I