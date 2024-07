Un jeune talent de 14 ans à peine quitte la D1A pour se lancer à la RAAL !

Le projet mis en place à la RAAL a séduit un jeune talent de plus, et pas n'importe lequel. Giovanni Kitoko quitte Dender pour la Challenger Pro League, et il faudra retenir son nom.

Le projet mis en place à la RAAL n'échappe pas aux jeunes talents du pays. Avec l'arrivée à la tête du centre de formation d'un nom comme Enzo Scifo, ancien joueur légendaire du RSC Anderlecht et des Diables Rouges, mais aussi avec aux manettes Nicolas Frutos, Silvio Proto ou encore Clément Tainmont, les Loups ont la cote. Cela a convaincu le tout jeune Giovanni Kitoko, 14 ans à peine, de quitter le FC Dender, pourtant promu en D1A, pour la RAAL. Un grand talent dont on entendra parler s'il garde la tête sur les épaules. Milieu créatif polyvalent, Kitoko peut évoluer à tous les postes de l'entrejeu mais est décrit comme un dribbleur à l'excellente vision du jeu et doté d'un énorme moteur pour son gabarit (1m61) et son âge. Son nom de famille n'est pas inconnu des suiveurs du football belge puisque son oncle, Ritchie Kitoko, a été formé au Standard de Liège et termine actuellement sa carrière à Stockay après avoir évolué la majeure partie de sa carrière en Espagne. Kitoko n'en est bien sûr qu'aux prémisses de sa carrière, et cumule d'ailleurs toujours le football à des études en sciences & technologie. Mais le jeune natif de Sint-Pieters-Leeuw peut déjà compter sur de l'intérêt étranger, notamment aux Pays-Bas ; plusieurs clubs belges étaient aussi sur le coup en D1A. Jeune talent prometteur de notre football, Giovanni Kitoko peut même compter sur une cour assidue... du Moyen-Orient, qui aimerait l'attirer dès ses 16 ans pour l'y développer et potentiellement lui offrir la nationalité locale à terme. Un nom à retenir, donc.