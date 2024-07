Pas de retraite : Jan Vertonghen est attendu à Anderlecht cette semaine

Après l'annonce de sa retraite internationale, l'optimisme était réel à Anderlecht concernant une prolongation de Jan Vertonghen. Il devrait être de retour cette semaine à l'entraînement.

Jan Vertonghen aura fait patienter les supporters du RSC Anderlecht jusqu'à la fin de ses vacances pour des nouvelles concernant son avenir. Après un Euro 2024 décevant qui s'est terminé sur un crève-coeur pour lui avec cet auto-goal contre la France, le capitaine du RSCA avait annoncé sa retraite internationale, mais pas un mot sur son avenir en club.

Mais à Anderlecht, on était optimiste. Au vu de ses obligations internationales, Jan Vertonghen n'allait de toute façon pas participer au stage estival, et Jesper Fredberg a déjà expliqué que le mercato Mauve & Blanc ne serait pas précipité : pas de problème, donc, à attendre un peu pour un tel joueur.

Le fait que "Sterke Jan" ait annoncé sa fin de carrière internationale assez tôt était également un signe : s'il souhaitait raccrocher les crampons, pourquoi ne pas annoncer les deux d'un coup plutôt que de faire ses adieux aux Diables seulement ?

À l'entraînement cette semaine à Anderlecht

Selon les informations de La Dernière Heure, le suspens est cependant terminé : Jan Vertonghen va retrouver les terrains d'entraînement cette semaine avec le RSCA. Il aurait toutefois pris sa décision seulement durant ses vacances, après l'Euro.

Tout serait d'ores et déjà prêt et il n'y aurait plus qu'à signer sa prolongation d'un an, ce qui amènerait le recordman de caps en sélection jusqu'à ses 38 ans et, probablement, la fin de sa carrière. Une excellente nouvelle pour Brian Riemer, qui conserve là l'un de ses piliers en défense après le départ de Zeno Debast pour le Portugal.