Juste après sa défaite en finale de l'Euro, l'Angleterre a pensé à un coup très surprenant pour remplacer Gareth Southgate !

La nouvelle a choqué pas mal de monde : Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, a quitté son poste.

Dimanche dernier, l'Angleterre a perdu la finale de l'Euro face à l'Espagne. Un deuxième échec douloureux de suite pour les Three Lions, déjà finalistes en 2021.

Suite à cette désillusion, la décision a été d'entamer un nouveau cycle et donc de se séparer du sélectionneur, Gareth Southgate. Il a lui-même décidé de quitter son poste.

A peine la nouvelle est-elle tombée, que les rumeurs quant à son successeur vont bon train.

La plus surprenante nous vient du journal britannique The Telegraph, qui explique la FA (Football Association) penserait à Pep Guardiola, mais aussi à...Jurgen Klopp.

Klopp a quitté Liverpool et a décidé de prendre une année sabbatique. Il voudrait revenir en tant que sélectionneur dans un an, et ne pense pas se détourner actuellement de cette volonté.