Quand un dirigeant d'un club belge s'en prend...au PSG : "J'espère qu'on va leur botter le cul !"

Président du RWDM, John Textor est un habitué des sorties polémiques. L'homme d'affaires américain, également dirigeant de l'Olympique lyonnais, vient de s'en prendre violemment au Paris Saint-Germain.

Actif en Belgique, au RWDM, John Textor est également une personnalité connue du football brésilien, car étant à la tête de Botafogo.

Très critique quant à la problématique des matchs truqués, Textor milite également pour l'instauration d'un plafond salarial afin d'assurer une certaine égalité entre les clubs.

Comme le relaye Globoesporte, Textor en a ainsi profité pour tacler le PSG, club rival de "son" Olympique Lyonnais en France.

"Nous devons rivaliser avec le Qatar (PSG) en France. Je suis en concurrence avec un pays, pas avec un propriétaire. Un modèle de dépenses débridées, sans restrictions. Tant qu’ils peuvent générer suffisamment de revenus, et c’est le cas grâce à la relation avec le Qatar et aux sponsors, ils peuvent utiliser les revenus exactement là où ils en ont besoin, pour dépenser ce qu’ils veulent parce qu’ils veulent gagner la Ligue des champions de l’UEFA."

"En tant que propriétaire de l’un des plus grands clubs français, qui a été champion de France sept fois d’affilée entre 2001 et 2008, je dois faire face à cette concurrence. Aujourd’hui, ce club, le grand Olympique Lyonnais ne peut prétendre qu’à une deuxième place. On va donner le meilleur de nous-mêmes, j’espère qu’on va leur botter le cul et qu’ils vont faire une mauvaise année. Mais il suffit qu’ils mettent la main à la poche, qu’ils lâchent un peu d’argent du pétrole et c’est fini."