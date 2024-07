Retournement de situation au Standard : un attaquant proche de rejoindre les Rouches ne viendra finalement pas !

Le Standard était très proche de sécuriser sa cinquième recrue estivale, en la personne de Lebo Mothiba. L'attaquant Sud-Africain ne débarquera finalement pas en bords de Meuse.

Le Standard est actif en ce début de mercato estival, et était proche, il y a quelques jours, de sécuriser sa cinquième recrue de l'été.

En effet, les Rouches étaient en pôle position pour s'offrir les services de Lebo Mothiba, attaquant bien connu en Ligue 1 et libre depuis son départ de Strasbourg fin juin. Un accord était très proche d'être trouvé.

Lebo Mothiba ne signe finalement pas au Standard !

En début de semaine, le Sud-Africain de 28 ans est arrivé à Liège afin de passer sa traditionnelle visite médicale. Le Standard s'est d'ailleurs montré particulièrement attentif sur les tests physiques, le joueur ayant déjà subi trois grosses blessures au genou depuis 2020, l'ayant chacune privé de six mois de compétition.

Mais, ce mercredi, gros retournement de situation. Il nous revient que Lebo Mothiba ne signera finalement pas au Standard !

En cause, l'absence d'un accord sur le plan financier entre le Matricule 16 et l'attaquant. Onze jours avant le début du championnat, les Rouches restent donc à quatre transferts, et cherchent toujours, à minima, un attaquant de pointe.